شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل صلاح محسن مع الأهلى بعد رأى النقاد وحديث موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث بعض النقاد عن فشل صلاح محسن فى عدم استغلال فرصة مشاركته أساسى فى تشكيل الأهلي أمام وادى دجلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى، وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دون ترجمة السيطرة على مجريات المباراة لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي. صلاح محسن هل فشل صلاح محسن فى استغلال فرصة مشاركته بشكل أساسى مع الأهلي ضد وادي دجلة هذا ما نستعرضه فى التقرير التالى: موسيماني يطالب جماهير الأهلي بالصبر على صلاح محسن موسيماني يطالب جماهير الأهلي بالصبر على صلاح محسن وتحدث بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق النادي الأهلي عن صلاح محسن بعد التعادل أمام دجلة، قائلا: إن صلاح محسن لاعب صغير السن ولديه قوة وسرعات، و‏دائما أقوم بتوجيهه بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططي لفريق الأحمر، مطالبا ‏جماهير الأهلي بالصبر على صلاح محسن. موسيماني جمال حمزة: صلاح محسن فشل فى استغلال الفرصة أمام دجلة أما جمال حمزة نجم الزمالك السابق، قال إن صلاح محسن مهاجم الأهلى فشل في استغلال فرصة مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي ضد وادي دجلة، مضيفا أن صلاح محسن لم يكن المهاجم الشرس القادر على حجز مكان أساسي له فى تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة. صلاح محسن وكان موسيماني، قد قام بمحاضرة صلاح محسن خلال سير لقاء الأهلي ضد وادي دجلة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز. صلاح محسن وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ؤليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف. وغاب عن الأهلي عدد كبير من لاعبيه بسبب كورونا أو الإًصابة، حيث غاب عن الفريق كلاً من ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة. فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون - جورجينيو. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

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