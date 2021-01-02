اتحاد الكرة يُجهز لتعديل موعد مباريات الدوري بسبب مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يكون هناك تعديل لموعد مباريات الدوري الممتاز، التي من المنتظر أن تتعارض مع موعد مباريات كأس العالم لكرة اليد.
ومن المقرر أن تنظم مصر كأس العالم لكرة اليد 2021 خلال الفترة المقبلة.
وقال اتحاد الكرة في بيانه "خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها".
وواصل "يأتي هذا من أجل تعديل مواعيد مباريات الدوري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية التي يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي".
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