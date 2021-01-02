تعرف على مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات المهمة، والتي يأتي أبرزها لقاء إنبي والزمالك في الدوري المصري.

وتقام العديد من المباريات الهامة على مستوى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم السبت في السطور القادمة:

الدوري المصري

سموحة وسيراميكا كليوباترا - الساعة الثانية والنصف عصراً - اون تايم سبورتس 1

طلائع الجيش والاتحاد السكندري - الساعة الخامسة مساءً - اون تايم سبورتس 2

إنبي والزمالك - الساعة السابعة والنصف مساءً - اون تايم سبورتس 1

توتنهام وليدز يونايتد - الساعة الثانية والنصف عصراً - beIN Sports 1

كريستال بالاس وشيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساءً - beIN Sports 2

برايتون وولفرهامبتون - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 1

وست بروميتش وأرسنال - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 2

فياريال وليفانتي - الساعة الثالثة عصراً - beIN Sports 3

ريال بيتيس وإشبيلية - الساعة الخامسة والربع مساءً - beIN Sports 1

خيتافي وبلد الوليد - الساعة السابعة والنصف - beIN Sports 3

ريال مدريد وسيلتا فيجو - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 1

الدوري الألماني

إينتراخت فرانكفورت - باير ليفركوزن - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

كولن وأوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

هيرتا برلين وشالكه - الساعة السابعة والنصف مساءً.

شتوتجارت ولايبزيج - الساعة التاسعة والنصف مساءً.