التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي. ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة إنبي والزمالك بالجولة الـ5 لمسابقة الدوري. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور. ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو". خط الهجوم: حميد أحداد.

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