اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة إنبي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم السبت بمسابقة الدوري الممتاز. ويستضيف ملعب بتروسبورت في السابعة والنصف مساء اليوم السبت مباراة إنبي والزمالك بالجولة الـ5 لمسابقة الدوري الموسم الحالي. وتقرر أن يُدير المباراة تحكيمياً، محمد الصباحي حكماً للساحة، ويوسف البساطي وأحمد توفيق حكام مساعدين، ومحمد الشرقاوي حكماً رابعاً. ويتواجد صبحي العمراوي حكماً لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه أحمد عبدالله. وتشهد الجولة مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا في الساعة الثانية والنصف، وطلائع الجيش والاتحاد السكندري في الخامسة مساء.

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