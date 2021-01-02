شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري السبت والأحد 2و3 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد جدول مباريات الدوري المصري لعب 3 مباريات السبت 2 يناير 2021 بينما يتم لعب مباراة وحيدة يوم الأحد 3 يناير 2021.

يلعب فريق سموحة ضد سيراميكا كليوباتر في الساعة 2.30 بتوقيت مصر ويلعب أيضًا طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الساعة 5 مساءًا ويتقابل فريق الزمالك وانبي في الساعة 7.30 مساءًا.

ويقابل فريق مصر المقاصة الإسماعيلي في الأحد 3 يناير 2021 في الساعة 7.30 مساءًا.

يحتل النادي المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد لعب 5 مباريات

ويأتي النادي الاسماعيلي في المركز السادس مع تادي سيراميكا كيليوباتر ونادي أسوان والفارق أن نادي سيراميكا كيلوباترا لعب 3 مباريات فقط بينما لعب الاسماعيلي وأسوان 5 مباريات.

ويحل فريق سموحة في المركز التاسع بعد لعب 4 مباريات مع نوادي وادى دجلة والبنك الأهلي وغزل المحلة.

ويحتا نادي إنبي ومصر المقاصة المركز 13 مع ناديي الاتحاد السكندري والانتاج الحربي برصيد 4 نقاط لكل منهم، بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز 18 والأخير برصيد نقطة واحدة.