شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري السبت والأحد 2و3 يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد جدول مباريات الدوري المصري لعب 3 مباريات السبت 2 يناير 2021 بينما يتم لعب مباراة وحيدة يوم الأحد 3 يناير 2021.
يلعب فريق سموحة ضد سيراميكا كليوباتر في الساعة 2.30 بتوقيت مصر ويلعب أيضًا طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الساعة 5 مساءًا ويتقابل فريق الزمالك وانبي في الساعة 7.30 مساءًا.
ويقابل فريق مصر المقاصة الإسماعيلي في الأحد 3 يناير 2021 في الساعة 7.30 مساءًا.
يحتل النادي المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد لعب 5 مباريات
ويأتي النادي الاسماعيلي في المركز السادس مع تادي سيراميكا كيليوباتر ونادي أسوان والفارق أن نادي سيراميكا كيلوباترا لعب 3 مباريات فقط بينما لعب الاسماعيلي وأسوان 5 مباريات.
ويحل فريق سموحة في المركز التاسع بعد لعب 4 مباريات مع نوادي وادى دجلة والبنك الأهلي وغزل المحلة.
ويحتا نادي إنبي ومصر المقاصة المركز 13 مع ناديي الاتحاد السكندري والانتاج الحربي برصيد 4 نقاط لكل منهم، بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز 18 والأخير برصيد نقطة واحدة.
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الوضع في مصر
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اصابات
139,471
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تعافي
112,826
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وفيات
7,687
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