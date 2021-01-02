شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل قاتل للنصر مع الوحدة يبعده عن القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتاج النصر إلى هدف قاتل من لاعبه البديل البرازيلي كايكي ليتعادل 2-2 مع ضيفه الوحدة، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي.

ورفع النصر رصيده للنقطة 24 في المركز الثالث، وابتعد عن صدارة الشارقة بفارق 5 نقاط، ووصل الوحدة للنقطة 19 في المركز السادس.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق ضياء سبع، وأهدر الوحدة ركلة جزاء في الدقيقة 37، نفذها البلجيكي باول خوسي مبوكو، وصدها الحارس أحمد شامبيه، قبل أن يسجل مبوكو نفسه هدف التعادل (49) ثم أهدى الكوري الجنوبي لي ميونغ التقدم ل«العنابي» في الدقيقة 59، قبل أن يدرك كايكي التعادل في الدقيقة 91.

وواصل بني ياس عروضه الهجومية المميزة بعد تغلبه على ضيفه الظفرة 3-1 على ملعب الشامخة.

سجل سلطان الشامسي أولاً بعد مرور 18 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، وهو أسرع هدف في تاريخ «السماوي» وثالث أسرع هدف في «المحترفين»، وعزز سهم بني ياس سهيل النوبي التقدم في الدقيقة 21، قبل أن يبصم البرازيلي جواو بيدرو في شباك فريقه الذي أعاره ل«السماوي»، حينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 61، وقلص المخضرم سعيد الكثيري النتيجة لصالح الظفرة في الدقيقة 65.

وتعادل الوصل الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد لاعبه عبدالرحمن صالح مع ضيفه شباب الأهلي 2-2.

وتقدم الوصل بثنائية سريعة بعد 14 دقيقة عن طريق البرازيلي جواو فيغريدو، وكان الهدف الأول بعد 140 ثانية ليسجل الهدف الأسرع في تاريخ لقاءات الفريقين.

لكن شباب الأهلي رد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بهدفين للبرازيلي كارلوس إدواردو.