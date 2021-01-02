شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى اليوم بعد استبعاد ساسى ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره إنبى، فى السابعة والنصف من مساء اليوم، فى المباراة التى ستجمعهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبحث الزمالك عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021، ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا، نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

ومن المتوقع أن يدفع باتشيكو بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وأحمد فتوح، أمامهما الثنائى إمام عاشور وطارق حامد وفى الهجوم الرباعى يوسف أوباما وأشرف بن شرقى واحمد سيد زيزو وحميد أحداد.

ويضم باتشيكو لقائمة المباراة كلا من: محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد عيد، فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل، فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وشهدت قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء؛ لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه أول أمس الخميس من فيروس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعدا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وغادر حازم إمام المعسكر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تلقيه خبر وفاة والدته.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين، وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، فى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة محتلا المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.