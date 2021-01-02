شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد استمرار لجنة الانضباط فى عملها وعدم إقالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن استمرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى فى عملها، وأنه لم يصدر أى قرار بإقالة اللجنة أو الاستغناء عنها، على أن يتم حل المشكلة الخاص بها، خاصة أن اللجنة الثلاثية تصرف رواتب للإدارات فقط وليس اللجان، وهو ما سيتم توفيق أوضاعه خلال الفترة المقبلة.

وجددت أندية الدورى الممتاز أيضاً الثقة فى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وأثنت الأندية على عمل لجنة الحكام طوال الفترة الماضية وتلافى الأخطاء تدريجيا فى المباريات.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز ضرورة الاستمرار فى الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع إنهاء أى أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الإجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التى تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام فى اتخاذ قراراتهم فى المواقف المختلف عليها، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.

وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين عرضت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذى للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.