شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدد موعد مباراة الزمالك ضد إنبي فى الساعة السابعة والنصف من مساء السبت 2 يناير 2021 الساعة 8.30 بتوقيت السعودية ضمن الجولة الخامسة فى مباريات الدوري المصري على ملعب بتروسبورت. يحل نادى الزمالك فى المركز الرابع مع نادي الأهرام فى ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط كل منهما ولعب 3 مباريات للزمالك و4 مباريات للأهرام، بينما يحتل نادي إنبي فى المركز 13 برصيد 4 نقاط بعد لعب 3 مباريات. ويأتي نادي الجونة فى المركز الأول برصيد 11 نقطة ولعب 5 مباريات ثم النادي الأهلي برصيد 10 نقاط ولعب 4 مباريات ويحل النادي المصري فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد لعبه 5 مباريات. وتنقل قناة On Time Sport مباراة إنبي والزمالك فى السابعة والنصف من ملعب بتروسبورت والتى تملك حق البث الحصري لمباريات الدوري المصري. ويحل نادي الزمالك فى حال فوزه فى المباراة فى موقع المركز الثاني فى ترتيب الدوري المصري بعد لعب 4 مباريات برصيد 10 نقاط إلي جانب النادي الأهلي الذى لعب 4 مباريات أيضًا وحقق خلالهم 10 نقاط. ويحل نادي إنبي فى حال فوزه فى المباراة فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط ولعب 4 مباريات إلى جانب منافسه فى مبارات اليوم نادي الزمالك وأيضًا نادي الأهرام والذين حقق كلاً منهما 7 نقاط ولعب 4 مباريات بما فيهم مباراة الزمالك اليوم مع إنبي. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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