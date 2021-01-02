شكرا لقرائتكم خبر عن كوريري ديللو سبورت: نابولي يرفض عرض اتلتيكو مدريد لضم مهاجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، عن رفض نابولي عرض أتلتيكو مدريد لضم مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، في الميركاتو الشتوي الجاري، وفسخ أتلتيكو مدريد عقده مع مهاجمه الإسباني دييجو كوستا، الأربعاء الماضى، ويبحث حاليا عن مهاجم جديد لتعويضه.

وخرج ميليك من حسابات نابولي منذ الصيف الماضي، لكنه لم يغادر، ليتم استبعاده من قائمة الفريق، حيث ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن أتلتيكو مدريد تقدم بعرض قيمته 6 ملايين يورو، من أجل ضم ميليك هذا الشهر، لكنه قوبل بالرفض من نابولي.

وأشار التقرير، إلى تمسك نابولي بالحصول على ما لا يقل عن 15 إلى 16 مليون يورو، للموافقة على رحيل ميليك في يناير الجاري.

وأوضح التقرير، أن رحيل ميليك عن نابولي في يناير بات مهددا بالفشل، نظرا لعدم استعداد أي ناد لدفع هذا الرقم، في لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، ويصر ميليك على الرحيل عن نابولي في يناير الجاري، من أجل المشاركة في المباريات، والتواجد ضمن قائمة فريقه في يورو 2021