شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أطالب بعدم توقف الدورى الإنجليزى لكنى أحترم قرارات الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه يورجن كلوب مدرب ليفربول، رسالة إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، طالبهم فيها بعدم تعليق المنافسات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، قائلا إن الإجراءات الصحية المتبعة حاليا تضمن حماية البطولة.

وكان سام ألاردايس، مدرب وست بروميتش ألبيون طالب في وقت سابق بإيقاف الدوري مؤقتا، بعد الكشف عن ارتفاع الحالات الإيجابية لأرقام قياسية في أسبوع.

وبسبب هذه الزيادة الكبيرة، تأجلت مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي يوم الإثنين الماضي، وأيضا مباراة توتنهام على ملعبه أمام فولهام يوم الأربعاء الماضى.

وقال كلوب، إنه سيتفهم قرار إيقاف البطولة إذا دعت الضرورة لذلك، لكنه أكد أهمية الدور الذي قد تلعبه كرة القدم في هذا التوقيت الصعب للجميع.

أضاف: «أتفهم وجود مخاوف لكننا نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة اللاعبين، وأعتقد أن البطولة يمكن أن تستمر في الوضع الحالي، الناس ترغب في مشاهدة المباريات والفرق تتبع إجراءات العزل والحماية المطلوبة، وتتدرب في أماكن خاصة بها، ولذلك أطالب باستمرار البطولة، لكنني لست متخصصا، وأحترم أي قرارات ستصدر في الأسابيع المقبلة».