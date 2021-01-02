شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع أوريجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، المنتمية لفريق ليفربول، ان أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، خلال الشهر الجاري، ليحل محل كوستا.

بدأ أتلتيكو مدريد في البحث عن مهاجم بديل، لتعويض رحيل دييجو كوستا، بعد التوصل لاتفاق على فسخ تعاقده، قبل نهايته بـ6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة، أن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق العاصمة، طلب من إدارة ناديه توفير بديل كوستا، في أسرع وقت ممكن، وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك أسماء أخرى مرشحة لخلافة كوستا، بينها البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، وكذلك الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب آرسنال.