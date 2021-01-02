شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يودع 2020 برسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، رسالة إلى جماهير البيانكونيري، بمناسبة انتهاء عام 2020 وحلول 2021.

وقال «ديبالا» عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى، «إنستجرام»، «مرحبا بكم جيمعا، آمل أن يكون كل شيء يسير بخير معكم، لكني لم أكن أرغب في إنهاء العام دون أن أقول وداعا، ودون أن أشكركم على وجودكم خلفي في عام 2020، لقد كان عاما صعبا على الجميع، عانى خلاله العالم من جائحة كورونا، أريد أن أشكر كل الأطباء والممرضين والممرضات، وكل من يعمل لإيجاد علاج لهذا الفيروس، أتمنى أن نتحلى جميعا بالقوة الكافية، كي نتمكن من عبور هذه الأزمة، إنه عام صعب للغاية، شهد العديد من التغييرات والأشياء الجديدة، حتى في كرة القدم، لم يكن الأمر سهلا، فقد عدنا للعب دون جمهور، وهذا أمر غريب علينا، الوضع دون جماهيرك وعاطفتهم سيئ للغاية، دعونا نأمل ألا يحدث ذلك مجددا، وأتمنى لكم التوفيق في عام 2021».