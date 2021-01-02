شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وبرشلونة يهنئان بعضهما بمناسبة العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبادل ريال مدريد وبرشلونة، التهنئة بالعام الجديد، عبر حساباتهما الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعى «تويتر»، وتمنى الناديين عودة الجمهور للمدرجات فور انتهاء جائحة كوفيد-19.

وكتب البارسا عبر حسابه، «أفضل أمنية لـ2021، هي عودة جمهور فريقينا للشعور بأنهم قريبون من كرة القدم.. عام سعيد!».

وجاء ذلك ردا على مقطع فيديو لتدريبات ريال مدريد، يهنئ فيه الفريق الكتالوني بالعام الجديد.

وأرفق النادي المدريدي بهذا الفيديو عبارة، «عام سعيد على الجميع! الكلاسيكو يكون أقوى بوجود جمهورنا في المدرجات.. نتمنى أن يحدث ذلك قريبا».

ويحتل الميرينجي المركز الثاني، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي البارسا في المركز السادس، وفي جعبته 25 نقطة من 15 لقاء.