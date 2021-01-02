شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى يعلن إصابة فيكتور أوسيمين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نابولي الإيطالي، إصابة فيكتور أوسيمين، نجم الفريق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.

وقال نابولي، في بيان رسمي، عبر حسابه على «تويتر»، «فيكتور أوسيمين أجرى مسحة طبية، وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا، لكنه لا يعاني من أي أعراض، ولم يلتق مع بقية زملائه».

ويعاني أوسيمين من فترة سيئة، خاصة أنه لا يزال في مرحلة التعافي من إصابة الكتف التي تعرض لها وأبعدته عن معظم مباريات الفريق هذا الموسم.

ويستعد نابولي لمواجهة مضيفه كالياري، مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.