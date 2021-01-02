شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم قطاع كرة اليد المصغره بنادي كفرالشيخ الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد نادي كفرالشيخ الرياضي احتفاليه بتكريم قطاع كرة اليد المصغرة بنادي كفر الشيخ المشارك ببطولات الجمهورية (مواليد ٢٠٠٦، مواليد ٢٠٠٨ أ و ب، ومواليد ٢٠١٠ لمشاركتهم المميزة وصعود فريق ٢٠٠٨ ب للدور النهائي لبطولة الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الكابتن أشرف أبو حليمة رئيس النادي والكابتن خالد صالح عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي اللعبة والدكتوره رجاء راغب عضو مجلس الإدارة والكابتن أحمد مصطفي المدير التنفيذي للنادي والدكتور احمد دراج مدير النشاط الرياضي بالنادي .
كما حضر الاحتفال العشرات من أعضاء النادي وأقارب المكرمين، وتم منح المكرمين شهادات تقدير وميداليات تذكاريه،وفي نهاية الاحتفال تم التقاط بعض الصور التذكاريه.
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الوضع في مصر
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