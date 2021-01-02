«عامل زي البطيخة».. أحمد بلال يعلق على ضم "والتر بواليا".. والأهلي مهدد بغرامة 100 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة دجلة

يواجه النادي الأهلي شبح الغرامة بـ100 ألف جنيه بسبب اعتراض دكة بدلاء الأحمر بشكل جماعي على التحكيم خلال مباراة وادي دجلة، المقامة في الوقت الحالي، على ملعب «الأهلي we السلام»، في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتنص لائحة العقوبات وبالتحديد في البند رقم 6، على أنه في حال الاعتراض على قرارات الحكم أو مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة بصورة جماعية، توقع غرامة تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.

الغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه بسبب الاعتراض

وكان اعتراض مقاعد بدلاء الأهلي بعد سقوط أحد اللاعبين داخل منطقة جزاء الفريق الأصفر، وقرر أحمد الغندور، استمرار اللعب وعدم احتساب شيء مما دفع مقاعد بدلاء الأهلي إلى الاعتراض بشكل كامل على التحكيم، وتدخل الحكم الرابع من أجل تهدئتهم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكانت اللجنة الخماسية أعلنت اللوائح التي سيجري تطبيقها خلال الموسم الجديد، قبل بداية الدوري بأيام قليلة حيث أضيفت بنود جديدة للتصدي للأخطاء المتكررة من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية أيضًا.

الأهلي يفشل في الفوز

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز لأول مرة حيث لم يتعثر في الدوري سواء بتعادل أو خسارة ليتعادل لأول مرة ويخسر نقطتين مهمتين في الصراع على لقب الدوري رقم 43، بعد تحقيق الدوري رقم 42 العام الماضي قبل نهاية البطولة بجولات عديدة.

ويسعى الأهلي رفقة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي، لتحقيق بطولة الدوري رقم 43 وكذلك النجمة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا.

أحمد بلال

وفي سياق آخر، علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، مهاجم نادي الجونة، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا عامل زي البطيخة متعرفش هيبقى كويس ولا لا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع واتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة ولكن محدش يعرف هيعمل ايه مع الأهلي".

وأتم: "واتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".

أمير توفيق

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل التعاقد مع الزامبي والتر بواليا، الذي تم التعاقد معه من نادي الجونة، رسميا مساء الخميس، لمدة 4 سنوات بداية من يناير 2021، وتطورات الصفقة خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة في مونديال الأندية بالدوحة، وفق الرؤية الفنية للجهاز الفني الحالي.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـموقع «الوطن سبورت»، إن المفاوضات بدأت منذ فترة مع نادي الجونة، خاصة بعد ظهور المهاجم بشكل جيد مع فريقه الساحلي في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن بواليا كان ضمن الحسابات منذ فترة ليست قليلة.

وتابع: «بدأت المفاوضات منذ فترة طويلة، وكان هناك ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأحمر»، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف المفاوضات لسرعة التعاقد مع اللاعب قبل مونديال الأندية بالدوحة الذي يُشارك فيه الفريق بصفته الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة.

وأوضح، «توفيق»، أنه لم تكن هناك عوائق كثيرة في الصفقة فاللاعب رحب باللعب للأهلي، ورفض إغراءات بعض الأندية التي كانت تحاول خطفه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المهاجم فضل الأهلي على كل هذه العروض.