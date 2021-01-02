شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبحث عن أول فوز فى الدورى أمام الاتحاد "الجريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى في الخامسة مساء اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث خسر الطلائع أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فيما خسر زعيم الثغر أمام الاهلى بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الطلائع المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما لعب أربع مباريات تعادل فى واحدة وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتحقيق أول فوز فى المسابقة للهروب من قاع الجدول، لاسيما بعد عودة كل اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا بعد تعافيهم من الفيروس اللعين، فى المقابل يسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى لإستعادة صفحة النتائج الجيدة عقب كبوة مباراة الاهلى مشدداً على اللاعبين بضرورة الانتفاضة بداية من مباراة اليوم.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام زعيم الثغر مكونا من: "محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الطلائع مكون من :"محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".