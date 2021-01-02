خماسى منتخب الشباب يخضعون لمسحة جديدة اليوم بفندق العزل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع خماسى منتخب الشباب، اليوم السبت، لإعادة مسحة كورونا بعد تعديل موعدها، حيث كان من المقرر خضوعهم للمسحة الاثنين المقبل، ويخضع لمسحة الإعادة كل من (حازم هانى وعبد الرحمن عشرى وياسين مرعى وكريم محمد وزياد فرج)، بينما تعافى إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبا بيراميدز ومنتخب الشباب من إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلن ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، تعافيه من فيروس كورونا، بعدما تعرض للإصابة بالفيروس فى تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا. وأكد ربيع ياسين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة فى الوقت الحالى بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية ستعلن قرارها فى أزمة منتخب الشباب غدا الأحد بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة تقارير لجنة تقصى الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة فى تونس.

وتضمن تقرير تقصى الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبى سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة فى تونس.

كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة مسؤولية القصور الإدارى والمدير الفنى مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين فى منتخب الشباب.