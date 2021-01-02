شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالقاهرة استعداداً لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة أبو طالب العيسوى، استعداداته اليوم السبت لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى افتتاح الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق بأحد فنادق للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار محمد وهبة وتكليف أبو طالب العيسوى لاستكمال المهمة خلال الفتره المقبلة.

وعكف الجهاز الفنى للدراويش على دراسة الفريق الفيومى للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته وحذر نجوم الدراويش من انتفاضة المقاصة الذى تلقى خسارة من الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذر وتجنب الاخطاء الدفاعية واستغلال أنصاف الفرص لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى المسابقة لتحسين مركز الفريق فى جدول الدوري.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

واعتذر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه فى قيادة الدراويش، بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية فى قيادة الفريق الأصفر والمسئوليات التى يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء فى اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي..وأصدر محمد وهبة بيانا أكد فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ..السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ..تحية واحترامًا وبعد .. شرفت بتولى المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادى فى ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادى الإسماعيلى العظيم، وأديت دورى بكل إخلاص وبما يرضى الله وضميرى وحبى للنادى الذى قدمنى لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث إننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التى تحقق آمال وطموحات النادى وجماهيره الوفية العظيمة فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادى الإسماعيلي.

كان مجلس الإسماعيلى قد استقر على تكليف وهبة بتولى القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لاستقدام مدير فنى أجنبي، قبل أن يعتذر وهبة بسبب عدم الحصول على الصلاحيات الكاملة فى قيادة الدراويش

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير الجارى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.