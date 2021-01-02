شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات متكافئة فى الجولة السابعة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بإقامة 15 مباراة فى المجموعتين الأولى والثانية، حيث يخرج الترسانة لمواجهة الداخلية بقيادة هشام زكريا فى لقاء متكافئ يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط من أجل الزحف نحو الصدارة، بينما يستضيف زد إف سى المتصدر برصيد 12 نقطة فريق بتروجت الذى أقال علاء عبد العال وتم الاستعانة بياسر رجب كمدير فنى للفريق، فى الوقت الذى يلتقى فيه القناة بقيادة محمد صلاح مع طنطا بقيادة رضا عبد العال فى لقاء قوى للغاية يبحث فيه الطرفان عن الثلاث نقاط بعدما ساءت نتائجهم فى اللقاءات الأخيرة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى كل من سرس الليان والنجوم، والنصر المنتشى بفوزه الأخيره خارج ملعبه على القناة مع بورتو السويس مفاجأة المجموعة صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فى الوقت الذى يستضيف فيه جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان والذى حقق فوزا غاليا فى مباراته الأخيرة على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف مع السكة الحديد الباحث عن فوزه الأول بالمسابقة .

وعلى ملعبه يستضيف منتخب السويس فريق المريخ البورسعيدى الذى يسعى لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزا غاليا فى اللقاء الماضى خارج ملعبه على طنطا، بينما تقام مباراة الزرقا وكوكاكولا غدا.