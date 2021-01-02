شكرا لقرائتكم خبر عن إيدرسون يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام تشيلسي، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، يخضع الحارس البرازيلي لعزل ذاتي، بعدما أكد بذاته أنباء إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، قائلا، «المنزل ذاته، ظروف أخرى مختلفة، بعيدا عن أطفالي، عام جديد سعيد، وليبارك الرب 2021».
وأكدت الصحيفة أن الحارس لن يلحق بمباراة تشيلسي مساء الأحد، وهناك أيضا إمكانية لغيابه عن المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد بمنتصف الأسبوع، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وكان مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، قد أكد أمس الجمعة وجود 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وصرح النادي بوقت سابق، أن جابرييل جيسوس وكايل ووكر، أصيبا بالفيروس وسخضعان لحجر صحي.
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