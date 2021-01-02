شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال يحقق رقما مميزا أمام أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح انتونى مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، في التسجيل بالبريميرليج، في جميع أيام الأسبوع، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام أستون فيلا، أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ17 من البريميرليج، ليصبح خامس لاعب من الشياطين الحمر يحقق هذا الرقم، بعد ريان جيجز، وأندرو كول، وديفيد بيكهام، وواين روني، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.
وساهم مارسيال في تسجيل 7 أهداف، في آخر 6 مباريات خاضها في جميع المسابقات، بإحراز 3 وصناعة 4.، كما بات أرون وان بيساكا عاشر لاعب من مانشستر يونايتد، يصنع هدفا في البريميرليج هذا الموسم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيال يحقق رقما مميزا أمام أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.