شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال يحقق رقما مميزا أمام أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح انتونى مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، في التسجيل بالبريميرليج، في جميع أيام الأسبوع، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام أستون فيلا، أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ17 من البريميرليج، ليصبح خامس لاعب من الشياطين الحمر يحقق هذا الرقم، بعد ريان جيجز، وأندرو كول، وديفيد بيكهام، وواين روني، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

وساهم مارسيال في تسجيل 7 أهداف، في آخر 6 مباريات خاضها في جميع المسابقات، بإحراز 3 وصناعة 4.، كما بات أرون وان بيساكا عاشر لاعب من مانشستر يونايتد، يصنع هدفا في البريميرليج هذا الموسم.