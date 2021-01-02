فيرنانديز يعادل رقم فان بيرسي مع يونايتد.. ويقترب من نيستلروي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، عروضه المميزة مع الشياطين الحمر، وسجل في شباك أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب أرقام وإحصائيات شبكة «أوبتا»، منذ فبراير 2020، سجل برونو 9 ركلات جزاء في البريميرليج، أكثر بركلتين على الأقل من أي لاعب آخر.
فيما قالت شبكة «سكاى سبورتس»، أنه بالنظر إلى أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أول 30 مباراة في البريميرليج بقميص اليونايتد، فيتصدر القائمة رود فان نيستلروي بـ22 هدفا، ومن بعده يأتي برونو بـ19 هدفا بالتساوي مع روبن فان بيرسي، مقابل 18 هدفا لدوايت يورك، و17 هدفًا للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إضافة إلى 16 هدفا لأولي جونار سولسكاير.
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