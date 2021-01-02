شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعسكر للإسماعيلي.. وجلال يستبعد مجدي ومودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل «أمو» وزياد أشرف وصلاح عاشور وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي، بجانب ثنائي فريق الشباب مواليد 99 أحمد عيد وخالد مصطفى.

ويغيب عن المقاصة أحمد مودي للإيقاف بعد 3 إنذارات، وعبدالله مجدي للإصابة.

ويخوض فريق المقاصة مساء الغد مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإسماعيلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.