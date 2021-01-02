شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يهدد عرش ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقاسم مانشستر يونايتد صدارة الدورى الإنجليزى، بعدما حقق انتصارا غاليا على حساب ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 2-1، على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة رقم 17 من منافسات البريميرليج.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال في الدقيقة 40، وبرونو فرنانديز في الدقيقة 61، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد بيرتراند تراوري في الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس.