شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لتجنب مفاجآت سيراميكا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف ظهر اليوم «السبت»، على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة البطولة الدورى العام.

يدخل سموحة اللقاء محتلا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ويسعى الفريقين للفوز بالمباراة لتحسين مركزهما في بطولة الدورى العام