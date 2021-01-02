شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يغيب عن المباراة المقبلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

وتحصل نجم فريق بيراميدز على بطاقة صفراء ثالثة له في الدوري في الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز، حيث سبق له الحصول على بطاقتين في مباراتي الاتحاد والزمالك، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.

ويغيب سامي عن مباراة بيراميدز المقبلة أمام البنك الأهلي، والمحدد لها بوم ٨ يناير الجاري على ستاد الشرطة بالعباسية في الجولة السادسة من الدوري.