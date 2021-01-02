شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: الدوري مازال طويلا.. ورمضان صبحي لاعب «شخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه سعيد برمضان صبحي كلاعب شخصية رغم ما يتعرض له من ضغط شديد، وإنه يطلب منه ومن بقية اللاعبين الفصل والتركيز والابتعاد عما يكتب في الإعلام، والهدف الذي سجله في شباك الإنتاج سيجعله يلعب بصورة أفضل في اللقاءات المقبلة، وهو كمدرب لا يبني خطته على لاعب واحد، وكرة القدم جماعية ومهم وجود رمضان، ولكن الفريق هو الأساس فيالنهاية، والمجموعة، على حد قوله.

وشدد المدرب على أن الإدارة تساند الفريق وتدعمه، وهناك تواصل يومي مع مسئولي النادي، والإدارة تلبي كل طلبات الجهاز الفني واللاعبين، ونتحدث يوميا حول جميع الأمور، والدوري ما يزال طويلا، مشيرا إلى أن الفريق يخوض مباراة كل ٤ أيام، وهناك فيروس كورونا وإصابات وإيقافات تبعد مجموعة من العناصر، وهدفه أن يكون هناك ١٨ لاعبا على أفضل مستوى وجاهزية فنية للمباريات، وهو يحتاج لكل العناصر المسجلة بالقائمة، والكل بنفس الأهمية داخل الفريق.