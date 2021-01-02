شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لـ«بيراميدز»: شريف إكرامي حزين ويلوم نفسه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية في بداية الموسم، ورحل كذلك بعضالأسماء وهو المسؤول الأول عن الاختيارات، لكنه دائما يسعى لتحقيق العدالة بين اللاعبين، ولأنه مجبر على اختيار ١١ لاعبا فقط داخل الملعب، يختار الأجهز.
وأضاف الأرجنتيني، إنه لا يسعى لأن يكون مدربا جيدا أو سيئا، ولكنه يسعى لأن يكون مدربا عادلا حتى لا يخطئ.
وأشاد المدرب بشريف إكرامي ومستواه، موضحا أن الخطأ طبيعي للغاية وأي حارس يخطيء، وإكرامي حزين ويلوم نفسه وهدفه أن يكون أفضل، والخطأ طبيعي وعلينا التعامل مع الأمر وتخطيه والتركيز في المواجهات المقبلة.
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