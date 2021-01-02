شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والدة حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مسؤولو نادى الزمالك، وفاة والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض.
وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: «ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان».
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