شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: أنا المسؤول عن الأداء السيء لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه سعيد بالفوز الصعب على الإنتاج الحربي، ولكنه غير معجب مطلقا بطريقة الأداء بصورة عامة، ومعجب بروح اللاعبين والعودة من التأخر في الوقت الصعب والدقائق الأخيرة وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لابد منالفوز والعمل والإصرار والثقة في المرحلة المقبلة.

وشدد الأرجنتيني على أن هناك سلبيات وإيجابيات ولابد من التطور، مضيفا «وأنا المسؤول الأول عن عدم الأداء بشكل جيد في المباريات، ولا يمكن أن نلقي باللوم على اللاعبين، وسعيد بالروح والعودة من الخسارة ولابد من العمل بروح كبيرة في اللقاءات المقبلة ونسيان النتيجة سريعا، والتركيز على المواجهة المقبلة الهامة أمام الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية».

وأضاف «أروابارينا» أن الخطأ دائما موجود في كرة القدم ولابد من الخطأ حتى تسجل الأهداف، معترفا بوجود أخطاء، لكنه لا يتحدث عنها فيالإعلام ويتحدث مع اللاعبين في الغرف المغلقة لتحسينها، مشيرا إلى إنه سعيد بنوعية اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق ولكن الأخطاء يجتهد لإلغائها، ولابد من تحسين بعض المراكز من خلال العمل الجاد، والأهم هو الفوز حاليا، وبصفته المسؤول الأول فإنه المسئول عن التطوير والتقدم والعمل الجاد.