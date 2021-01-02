شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد قبل مباراة إنبي على روح والدة حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق.

وأضاف مدير الكرة بالفريق أن اللاعبون سيرتدون شارة سوداء في المباراة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.