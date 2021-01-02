شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون في سبورتنج لشبونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق نادي المقاولون العرب على الطلب المقدم من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لخضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن، لفترة معايشة لمدة أسبوع تمهيدا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.
وقال فتحي إنه من منطلق حرص وسعي النادي الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق، رحب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، بالعرض، ووافق الكابتن عماد النحاس المدير الفني، على العرض، خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني، باعتبار أن يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.
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