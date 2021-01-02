شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا يفضل ريال مدريد على أموال مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، قراره النهائي بشأن الانتقال لريال مدريد أو مانشستر سيتي.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن ألابا وافق على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، ومن المتوقع توقيع العقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد دخوله في الفترة القانونية للتفاوض مع أي ناد آخر.

وأفاد التقرير، بأن ريال مدريد عرض على ألابا عقدا مدته 3 مواسم، يحصل من خلاله على 36 مليون يورو إجمالا، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي قدم عرضا أكبر من عرض الميرنجي، ومع ذلك فضل ألابا الانتقال إلى النادى الملكى.

وأكد التقرير، أن ريال مدريد لن يعرض أكثر من 12 مليون يورو سنويا على ألابا، خاصة وأنه الراتب الذي يحصل عليه نجوم الميرنجي سيرجيو راموس وإيدين هازارد، بعد قرار تخفيض الرواتب، بسبب أزمة كورونا.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وأعلن الفريق البافاري رسميا أن اللاعب سيرحل في نهاية الموسم، بعد فشل التوصل لاتفاق حول التجديد.