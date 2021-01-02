أيمن منصور: مصطفى محمد «فرود مصر».. و«عضمه نشف» لكثرة الإعارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، إن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك «عضمه نشف» بسبب كثرة الإعارات التي مر بها قبل انضمامه للفريق الأبيض.
أضاف منصور، خلال تصريحاته المتلفزة، أن مصطفى محمد «فرود مصر»، نظرا لتسجيله للأهداف المميزة، واستلامه الكرة تحت ضغط، فضلا عن قدرته على التصويب من خارج مربع العمليات.
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الوضع في مصر
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اصابات
139,471
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تعافي
112,826
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وفيات
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