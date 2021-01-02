شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف عن جاهزية ميسي للمباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن، وأصبح جاهزا للمشاركة مع البلوجرانا في المباريات المقبلة.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة إيبار الأخيرة في الليجا، والتي تعادل فيها برشلونة بهدف لمثله.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن ميسى قدم للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية، بشكل طبيعي، بعد يومين من رجوعه من إجازة أعياد الميلاد، وبالتالي، أصبح «البرغوث» جاهزًا لخوض مباراة هويسكا، المقررة الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ17 من الليجا.

وشارك في مران برشلونة، أمس الجمعة، جميع اللاعبين باستثناء الرباعي المصاب أنسو فاتي، فيليبي كوتينيو، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو.