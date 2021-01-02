شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء اليوم.. الزمالك الأكثر انتصارا على إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام. الفريق فاز في الأسبوع الماضي على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

وسبق للزمالك وأن تقابل مع إنبي في 32 لقاء سابقا بالدوري العام وتحمل مباراة السبت المقبل الرقم 33 بين الفريقين، ويرجع تاريخ أول لقاء بين الزمالك وإنبي إلى موسم 2002 – 2003 وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما كان آخر لقاء في الدور الثاني للموسم الماضي وحسمه الفريق بهدف دون رد.

تقابل الزمالك مع إنبي 32 مرة سابقة ببطولة الدوري العام، شهدت تفوق كاسح للفريق حيث انتصر في 16 مباراة وخسر في 6 مباريات وانتهت 10 مباريات بالتعادل.

أحرز الزمالك 41 هدفا في شباك إنبي ببطولة الدوري العام واستقبلت شباكه 25 هدفا. -تقابل الزمالك مع إنبي 3 مرات في بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفوز مرتين وخسر في مباراة، اللقاء الأول كان في الدور قبل النهائي لموسم 2005-2006 وفاز الفريق بهدفين لهدف أحرزهما علاء عبدالغني ووليد صلاح عبداللطيف وجاء هدف إنبي عن طريق محمود محمد الغزالي، واللقاء الثاني كان في نهائي 2007-2008 وفاز الفريق بهدفين لهدف أحرزهما أسامة حسن وعمرو زكي وجاء هدف إنبي عن طريق محمد يونس، والمواجهة الثالثة في نهائي 2010-2011 وحسمها إنبي بهدفين لهدف أحرزهما عادل مصطفى وأحمد عبدالظاهر وأحرز عمرو زكي هدف الزمالك الوحيد.