شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: شيكابالا اللاعب الوحيد في مصر «اللي مايعرفش قيمة عقده» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيي مقدم برنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة الزمالك، أن جماهير النادي اطمئنت بعد تجديد عقود رباعي الفريق شيكابالا وجنش وأحمد فتوح وأوباما.
وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» عبر قناة الزمالك: «شيكابالا ضرب مثال للوفاء والانتماء وحب نادي الزمالك وعشق الكيان»، مؤكدا على أن جماهير النادي تقدر شيكابالا، مشيرا إلى أن اللاعب لا يعلم قيمة عقدة ماليا «ووقع على بياض»، على حد قوله.
واختتم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة إنبي في السابعة والنصف مساء غدا السبت بالجولة الخامسة بالدوري.
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