شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورى كرة القدم النسائية بعد تأجيله 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت دورى كرة القدم النسائية بعد تأجيله 4 أيام، حيث كان من المقرر إقامته الثلاثاء الماضى، إلا أن إعادة القرعة من جديد وإقامة الدورى بنظام المجموعة الواحدة من دورين تسبب فى تأخير انطلاق المسابقة.

ويلتقى اليوم كل من البنك الأهلى مع الجونة، ومركز شباب الأميرية مع الترام، ووادى دجلة والهرم، ومركز شباب أجا وكفر سعد، ومركز شباب برجاية ودلفى، والصيد بالمحلة مع الطيران، ومركز شباب القلعة مع المعادى واليخت.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول، وأحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطنى للشابات، ومحمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطنى للناشئات، على أن تستكمل تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة فى جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية فى مصر.

كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل اعادة هيكلة الكرة النسائية فى مصر.