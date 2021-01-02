شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الجولة السابعة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بإقامة 15 مباراة فى المجموعتين الأولى والثانية، ويستضيف بنى سويف المتعثر فى المباراة الأولى لمحمد يوسف كمدير فنى خلفا لأيمن المزين نظيره قنا فى لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن الفوز للدخول من جديد زمرة الأندية التى تنافس على الصعود للأضواء.

كما يلتقى الألومنيوم مع تليفونات بنى سويف فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض، بينما يستضيف المنيا فريق ديروط المكافح، بينما يستضيف الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم المتنصدر برصيد 13 نقطة فريق سوهاج بقيادة محمد خلف فى لقاء صعب للطرفين .

كما يلتقى كل من شبان قنا وكيما أسوان، وطهطا والفيوم، وسمسطا وبترول أسيوط، وأسمنت أسيوط والإعلاميين.

كانت نتائج الجولة الماضية أسفرت عن فوز الشرقية للدخان على بترول أسيوط بهدفين، بينما فقد المنيا نقطتين ثمينتين فى صراع المقدمة بعدما تعادل مع الإعلاميين بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، بينما رفع الإعلاميين رصيده إلى 9 نقاط، فى الوقت الذى خسر فيه الألومنيوم مباراته أمام سوهاج بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 10 نقاط بينما رفع أبناء سوهاج رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء قنا عند 10 نقاط.

كما حقق كيما أسوان فوزا ثمينا على سمسطا بهدفين مقابل هدف، وتعادل ديروط مع شبان قنا بهدف لمثله، بينما استطاع الفيوم الفوز على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، بينما حقق بنى سويف فوزه الأول بثلاثة أهداف على طهطا، بينما تعادل تليفونات بنى سويف مع قنا سلبيا.