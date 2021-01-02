عرض اماراتي مفاجئ لـ زيزو نجم الزمالك

تلقي أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضاً اماراتياً للرحيل عن صفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال الإعلامي ابراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "جمهور التالتة" ان زيزو تلقي عرضاً من احد الاندية الكبري في الامارات مقابل مبلغ كبير يصل الي 2 مليون يورو. تليفزيونية عبر برنامجه "جمهور التالتة" ان زيزو تلقي عرضاً من احد الاندية الكبري في الامارات مقابل مبلغ كبير يصل الي 2 مليون يورو. وأضاف أن الجميع يترقب ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بخصوص هذا العرض، مشيراً الي أن الزمالك نجح في تمديد تعاقد 4 من نجومه وهم جنش وشيكابالا واوباما واحمد فتوح مقابل حوالي 39 مليون جنيه.

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