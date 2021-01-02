بيدرو جيليرمي..ظُلم في فيورنتينا فتحول إلى وحش كاسر في فلامينجو!

رد المهاجم البرازيلي الشاب “بيدرو جيليرمي” بشكل عملي على التهميش الذي واجهه في فيورنتينا الايطالي الموسم الماضي، بتقديم مستوى مُتميز رفقة فريقه الجديد “فلامينجو”، والذي سارعت إدارته بتحويل الإعارة إلى عقد طويل الأمد قبيل أيام من فتح سوق الانتقالات الشتوية 2021.

وتعاقد فلامينجو بشكل رسمي مع “بيدرو جيليرمي دوس سانتوس أبيرو” مقابل رسوم تتراوح ما بين 14 و 15 مليون يورو، وبعقد طويل الأمد حتى عام 2025، بهدف الاستثمار فيه بالسنوات القادمة، خاصةً أنه حصل على استدعاء رسمي من مدرب المنتخب البرازيلي الأول “تشيتشي” في تصفيات كأس العالم 2022.

البالغ من العمر 23 عامًا لعب بين صفوف فلامينجو على سبيل الإعارة حتى 31 ديسمبر 2020 بتكلفة مليون يورو من فيورنتينا، مع بند يتيح للجانب البرازيلي الشراء قيمته 14-15 مليون يورو.

وستذهب 20٪ من قيمة المبلغ المدفوع لفيورنتينا إلى فريق بيدرو الأم فلومنينسي وفق إتفاق كان مع فيورنتينا الإيطالي صيف 2019.

وبرز بيدرو بشكل واضح منذ انتقاله إلى فلامينجو على سبيل الإعارة في يناير 2020، وانفجرت موهبته التهديفية في الدوري البرازيلي ليتحول من ظلمات دكة البدلاء في فيورنتينا إلى نجم يخطف الأضواء مع بطل كأس ليبيرتادوريس 2019 حيث سجل بيدرو 18 هدفًا في 29 مباراة تنافسية، أجبرت النادي البرازيلي على تفعيل خيار الشراء.

وأعلنت إدارة نادي فيورنتينا البيع بشكل دائم رغم العروض الفردية والفنية المذهلة التي يقدمها جيلهيرمي طيلة فترة الإعارة.

وكشف لاعب النادي ذو اللونين الأحمر والأسود “أن رغبته كانت دائمًا البقاء في فلامينجو منذ وصول مطلع العام الماضي”.

وقال بيدرو “أود أن أشكر الرئيس لانديم وماركوس براز وسبنديل، ورجال الأعمال الذين أجروا المفاوضات حتى أتمكن من البقاء في فلامينجو. أنا سعيد للغاية ولدي الحافز الذي دفعني نحو البقاء بعقد دائم في فلامينجو لغاية عام 2025 “.

وأضاف “منذ البداية، أردت البقاء وتم حل تلك المسألة. أنا متحمس لمواصلة حلمي بلعب الأدوار الأولى رفقة فلامينجو. وبفضل الله استطعت البقاء هنا لفترة طويلة”.

وختم قائلاً “إنه حقًا حلم أن أكون هنا في فلامنجو، عندما كنت طفلاً، ذهبت إلى المباريات في المدرجات وكنت في وسط الحشد الجماهيري. هدفي هو الاستمرار في تسجيل الأهداف، وتكريس حياتي لفلامينجو في الملعب والبحث دائمًا عن ألقاب مهمة”.

من هو بيدرو جيليرمي؟

ولد بيدرو جليرمي دوس سانتوس أبيرو في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يوم 20 يونيو من عام 1997، وهو لاعب دولي برازيلي يلعب في خط الهجوم ويبلغ طوله 1.85 سنتمر، ويلعب بالقدم اليمنى.

تدير أعمال بيدرو شركة “PGB SPORTS” كما أن لديه عقد رعاية مع شركة الملابس الرياضية الألمانية “بوما” ويلعب حاليا في صفوف نادي فلامينجو الذي فعل خيار الشراء من عقد إعارته من فيورنتينا الإيطالي ليستمر مع النادي البرازيلي لغاية 2025.

بدأ بيدرو مشواره الفني الاحترافي في صفوف فلومينينسي البرازيلي قبل أن ينتقل الى فيورنتينا الإيطالي صيف 2019 مقابل 11 مليون يورو ولكنه لم يستطع إقناع النادي الايطالي بالاحتفاظ به لفترة طويلة حيث شارك في أربع مباريات فقط مع فيورنتينا، بإجمالي 59 دقيقة من كرة القدم، ليقرر الفيولا إعارته فلامينجو يناير 2020.

دولياً، لعب بيدرو للمنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا في 4 مشاركات، كما أن المدير الفني للمنتخب الأول قام بدعوته مرة واحدة لصفوف زملاء نيمار جونيور خلال مواجهة فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022.