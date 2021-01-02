الدوري المصري | مختار مختار يشعر بظلم الإنتاج الحربي أمام بيراميدز

أبدي مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أسفه للخسارة التي تلقاها أمام بيراميدز 2 / 3، ضمن منافسات المرحلة الخامسة بالدوري المصري.

وقال مختار في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”،اليوم الجمعة، إن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الخسارة.

وأوضح أن الإصابات وحالة الطرد التي تعرض لها لاعبه ممادو نياس، كانت أحد أسباب الخسارة أمام بيراميدز.

وكان الإنتاج الحربي متقدمًا بنتيجة 2 1/، حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن ينجح رمضان صبحي وإيريك تراوري في تسجيل هدفين رجحا بهما كفة بيراميدز في المباراة.

وتجمد رصيد بيراميدز عند أربع نقاط في المركز السادس عشر، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس.