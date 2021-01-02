سوق الانتقالات | ليستر يُمدد عقد جوني إيفانز

مدد ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع جوني إيفانز مدافع الفريق، اليوم الجمعة، حيث توصلا لاتفاق يبقي اللاعب بالنادي حتى صيف 2023.

وانضم إيفانز 32/ عامًا/، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلى ليستر قادمًا من نادي وست بروميتش في 2018 ولعب 89 مباراة منذ وصوله.

وقال إيفانز للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي :” أحببت المكان هنا منذ أول يوم لوصولي”.

وأضاف :” هناك أجواء رائعة حول المكان كما أنه ناد لديه الكثير من الطموح”.

وأكد :” اللاعبون طموحون، بالإضافة للتعاقدات التي قاموا بها على مر السنوات، تعاقدوا مع لاعبين صغار، يريدون اللعب، وكان الأمر رائعًا بالنسبة لي أن أكون متواجدًا وجزء من هذا”.