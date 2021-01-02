الدوري المصري | موسيماني يلوم الغيابات بعد تعادل الاهلي مع وادي دجلة

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أن الغيابات لعبت دورًا في التعادل السلبي لفريقه أمام وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري المصري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفته في المباراة، لكنه أوضح أن كرة القدم بها كافة الاحتمالات وأنه عليه القبول بنتيجة لتعادل أمام دجلة والتفكير فيما هو قادم من مواجهات.

وأشاد موسيماني بفريق وادي دجلة، حيث أكد أنه فريق جيد ويلعب بأسلوب حذر ولا يخاطر كثيرًا، كما وصف حارس مرماه محمد عبد المنصف برجل المباراة، بعد نجاحه في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة على مرمى فريقه.

وأوضح موسيماني أن فريقه يعاني من غياب 11 لاعبًا ما بين إصابات عضلية وإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أن الغيابات تدفعه إلى البحث عن بدائل وتنويع ‏طريقة اللعب، واختتم تصريحاته بأن فريقه خسر نقطتين لكن الأمر ليس سيئًا بالنسبة له مع كل تلك الغيابات في الأهلي.