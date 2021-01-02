شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة: صلاح محسن لم يستغل الفرصة أمام دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن صلاح محسن مهاجم فريق الاهلى لم ينجح في استغلال فرصة مشاركته بشكل أساسي أمام وادي دجلة.

وقال حمزة في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «صلاح محسن كان عليه تقديم أداء أفضل من ذلك أمام وادى دجلة واستغلال فرصة مشاركته اساسيا ولكنه لم ينجح في ذلك على الإطلاق».

وأضاف: «صلاح فشل في استغلال الفرص التي اتيحت له اليوم أمام وادي دجلة ولم يكن المهاجم الشرس القادر على حجز مكان أساسي خلال الفترة المقبلة».