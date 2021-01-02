شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي يقرب أحمد سيد «زيزو» من الرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي، إبراهيم فايق، مقدم برنامج «التالتة»، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك يمتلك عرضا إرماراتيا للرحيل عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأضاف فايق خلال تصريحاته مساء اليوم، أن فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، يمتلك أيضا عرضا قطريا للرحيل عن صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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