شكرا لقرائتكم خبر عن النني يهدد نجم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس ريال مدريد قطع إعارة لاعبه الإسباني، داني سيبايوس، إلى آرسنال خلال يناير الجاري،ويخوض سيبايوس موسمه الثاني بقميص الجانرز، معارًا من الميرينجي، بسبب صعوبة حصوله على فرصة في الريال.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ريال مدريد يفكر جديًا في قطع إعارة سيبايوس، لعدم رضا مسؤوليه عن عدد دقائق لعبه مع آرسنال.وأكدت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، يفضل السويسري جرانيت تشاكا والمصري محمد النني على سيبايوس، في ظل غياب الغاني توماس بارتي للإصابة.

وكان أرتيتا قد وضع ثقته في النني هذا الموسم، وقدم نجم بازل السابق مستويات جيدة، ما أضر بفرص سيبايوس في اللعب بشكل أساسي.

وفي حال قطع إعارته لآرسنال، سيتجه ريال مدريد لإعارة سيبايوس لأي نادٍ آخر